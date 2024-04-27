Автолюбителям раскрыли признаки некачественного топлива

Эксперт Пономарев: стук в двигателе может указывать на топливо низкого качества

Стук в двигателе может указывать на то, что автовладелец использует топливо низкого качества. Как распознать плохое горючее, «Известиям» рассказал технический тренер международной сети автосервисов FIT SERVICE Сергей Пономарев.

По его словам, признаки низкосортного горючего проявляются сразу после заправки. Детонационные стуки раздаются, если в бензобак было залито топливо с крайне низким октановым числом — по ошибке автолюбителя либо умышленно на автостанции.

Вслед за этим машина может внезапно потерять тягу или заглохнуть. Если свечи зажигания неожиданно вышли из строя, а двигатель стал с трудом запускаться, стоит обратить внимание на качество используемого бензина. Свечи при этом будут в нагаре красноватого оттенка. О плохом топливе могут свидетельствовать провалы при разгоне. «Еще один распространенный признак — машина при разгоне будто захлебывается. Это происходит из-за отказа экологической системы автомобиля, что является следствием использования некачественного топлива», — объяснил эксперт.

При обнаружении этих симптомов Пономарев советует заглушить двигатель и вызвать эвакуатор до ближайшего сервиса. Продолжать движение специалист не рекомендует — автовладелец действует на свой страх и риск. В случае обращения в суд рекомендуется связаться с руководителем заправочной станции с некачественным топливом и взять образцы проб горючего.

Ранее россиянам рассказали о причинах трудностей с запуском двигателя. К этому может привести скопившийся в бензобаке конденсат, что в большинстве случаев вызвано использованием низкосортного горючего.