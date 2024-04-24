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15:52, 24 апреля 2024Экономика

Автолюбителям назвали причину трудностей с запуском двигателя

Автоэксперт Борисов: машина может не заводиться из-за конденсата в бензобаке

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Скопившийся в бензобаке конденсат может быть причиной трудностей с запуском двигателя автомобиля. Как устранить проблему, «Российской газете» рассказал директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов.

Вода снижает качество топлива, вследствие чего машина начинает плохо заводиться. Конденсат в бензобаке может нарушить работу и топливной системы в целом. К его появлению в большинстве случаев приводит низкосортное горючее, пояснил автоэксперт. Также вода может скапливаться из-за неправильной очистки резервуаров на заправках. В связи с этим специалист советует пользоваться исключительно проверенными и сетевыми АЗС.

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Избавиться от конденсата в бензобаке помогут в сервисе. Заниматься этим самостоятельно опасно, предупреждает Борисов. Чаще всего для этого хватает промывки топливной системы, но в отдельных случаях требуется полная осушка бензобака. В целях профилактики следует использовать присадки для топлива. Смесь помогает отделить воду от бензина и улучшить его качество, повышая октановое число. Вовремя обнаружить неисправности топливной системы могут сотрудники автосервиса.

Ранее россиянам дали советы по покупке машины. По мнению профильных экспертов, оптимальным вариантом станет покупка отечественного или китайского автомобиля. Дефицита на комплектующие для них не наблюдается, также не возникает проблем с гарантией и диагностикой.

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      Виктория Клабукова
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