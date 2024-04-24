Автолюбителям назвали причину трудностей с запуском двигателя

Автоэксперт Борисов: машина может не заводиться из-за конденсата в бензобаке

Скопившийся в бензобаке конденсат может быть причиной трудностей с запуском двигателя автомобиля. Как устранить проблему, «Российской газете» рассказал директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов.

Вода снижает качество топлива, вследствие чего машина начинает плохо заводиться. Конденсат в бензобаке может нарушить работу и топливной системы в целом. К его появлению в большинстве случаев приводит низкосортное горючее, пояснил автоэксперт. Также вода может скапливаться из-за неправильной очистки резервуаров на заправках. В связи с этим специалист советует пользоваться исключительно проверенными и сетевыми АЗС.

Избавиться от конденсата в бензобаке помогут в сервисе. Заниматься этим самостоятельно опасно, предупреждает Борисов. Чаще всего для этого хватает промывки топливной системы, но в отдельных случаях требуется полная осушка бензобака. В целях профилактики следует использовать присадки для топлива. Смесь помогает отделить воду от бензина и улучшить его качество, повышая октановое число. Вовремя обнаружить неисправности топливной системы могут сотрудники автосервиса.

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