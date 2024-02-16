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06:09, 16 февраля 2024Среда обитания

Россиянам дали совет по выбору новых авто

Автоэксперт Житнухин посоветовал покупать отечественные или китайские машины

Фото: Евгений Одиноков / Globallookpress.com

На сегодняшний день оптимальным вариантом станет покупка отечественного или китайского автомобиля, уверен руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. Советом по покупке нового авто он поделился с россиянами в беседе с «Лентой.ру».

Дело не только в выгодном соотношении цены и качества, особенно моделей из КНР, но и в дальнейших расходах на эксплуатацию, пояснил автоэксперт.

«Сейчас есть возможность приобрести европейский, американский, японский или корейский автомобиль по параллельному импорту, однако такая покупка обойдется дороже не только при оформлении сделки, но и при последующем обслуживании. Например, сейчас нет дефицита комплектующих для китайских и отечественных авто, на них распространяется гарантия от производителя, а также нет сложностей с диагностикой. В то время как многие владельцы авто, ввезенных в РФ по параллельному импорту, испытывают такие трудности», — предупредил Житнухин.

Он добавил, что иномарка из западных стран, Японии и Кореи в самой простой комплектации обойдется минимум в 3 миллиона рублей, в то время как в России можно приобрести иномарку в пределах 2 миллионов рублей. «С учетом специальных предложений от автопроизводителей, например, Haval Jolion 2023 года выпуска можно приобрести с выгодой в размере 100 тысяч рублей, то есть за 1,849 миллиона рублей, также Chery Tiggo 4 PRO», — сказал эксперт.

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Ранее автоэксперт Егор Васильев сообщал о том, что китайские машины начинают превосходить европейские автомобили по уровню сервиса. Кроме того, на данный момент машины из КНР создаются с учетом специфики эксплуатации в российских условиях.

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      Екатерина Смирная
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