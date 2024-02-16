Россиянам дали совет по выбору новых авто

Автоэксперт Житнухин посоветовал покупать отечественные или китайские машины

На сегодняшний день оптимальным вариантом станет покупка отечественного или китайского автомобиля, уверен руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. Советом по покупке нового авто он поделился с россиянами в беседе с «Лентой.ру».

Дело не только в выгодном соотношении цены и качества, особенно моделей из КНР, но и в дальнейших расходах на эксплуатацию, пояснил автоэксперт.

«Сейчас есть возможность приобрести европейский, американский, японский или корейский автомобиль по параллельному импорту, однако такая покупка обойдется дороже не только при оформлении сделки, но и при последующем обслуживании. Например, сейчас нет дефицита комплектующих для китайских и отечественных авто, на них распространяется гарантия от производителя, а также нет сложностей с диагностикой. В то время как многие владельцы авто, ввезенных в РФ по параллельному импорту, испытывают такие трудности», — предупредил Житнухин.

Он добавил, что иномарка из западных стран, Японии и Кореи в самой простой комплектации обойдется минимум в 3 миллиона рублей, в то время как в России можно приобрести иномарку в пределах 2 миллионов рублей. «С учетом специальных предложений от автопроизводителей, например, Haval Jolion 2023 года выпуска можно приобрести с выгодой в размере 100 тысяч рублей, то есть за 1,849 миллиона рублей, также Chery Tiggo 4 PRO», — сказал эксперт.

Ранее автоэксперт Егор Васильев сообщал о том, что китайские машины начинают превосходить европейские автомобили по уровню сервиса. Кроме того, на данный момент машины из КНР создаются с учетом специфики эксплуатации в российских условиях.

