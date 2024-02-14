Россиянам назвали преимущества китайских авто перед европейскими

Автоэксперт Васильев: китайские авто превосходят европейские по уровню сервиса

Китайские машины начинают превосходить автомобили по многим параметрам. О преимуществах автомобилей из КНР рассказал россиянам автоэксперт Егор Васильев, его комментарий приводит агентство «Прайм».

Он отметил, что китайские автопроизводители успешно перенимают не только европейские технологии, но и опыт выхода других компаний на российский рынок. На данный момент машины из КНР создаются с учетом специфики эксплуатации в российских условиях, заявил Васильев.

Эксперт назвал преимуществом китайского автопрома на отечественном рынке уровень сервиса. Качественное обслуживание азиатские бренды смогли внедрить быстро и практически без вложений, так как им досталась инфраструктура дилерских центров, работавших с ушедшими из России западными марками авто.

Васильев подчеркнул, что европейские, корейские, американские и японские компании поступили некорректно по отношению к российскому потребителю, оставив его без гарантийного сервисного обслуживания. Проблемы с ним возникнут и у авто, ввезенных по схеме серого импорта, добавил он.

Среди других плюсов китайских автомобилей эксперт отметил качество интерьера, дизайн, набор ассистентов активной безопасности, уровень и качество информационно-развлекательных систем.

Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что современные китайские автомобили способны без проблем пережить российскую зиму с морозами и реагентами на дорогах. Для избежания возможных проблем при эксплуатации при низких температурах он посоветовал владельцам не просто пользоваться автомобилем, но и не забывать про уход — тогда он выдержит любые погодные условия.