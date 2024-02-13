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18:06, 13 февраля 2024Среда обитания

Оценена способность китайских авто пережить российскую зиму

Автоэксперт Попов: опасность российской зимы для китайских машин преувеличена

Фото: Unsplash

Современные китайские автомобили способны без проблем пережить российскую зиму с морозами и реагентами на дорогах. Опасность экстремальных погодных условий для таких машин оценил независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с телеканалом «360».

«Я не видел, чтобы китайские машины даже в самые суровые "дубняки" чувствовали себя плохо. У них все более-менее в допуске», — заявил специалист. Во избежание проблем Попов призвал владельцев не просто пользоваться автомобилем, а не забывать про уход за ним — тогда он выдержит любые погодные условия.

Попов пояснил, что при понижении температуры до минус 24 градусов густеет масло в трансмиссии и коробке передач. Морозы также отражаются на работе аккумулятора любой машины — не только китайского производства.

Автоэксперт также добавил, что современным китайским машинам не страшны реагенты на дорогах — теперь кузов автомобилей не ржавеет после соприкосновения с противогололедными веществами. «Китайские компании прошли довольно длинный путь, научились штамповать хороший лист и собирать правильные кузова. Современный китайский автомобиль в состоянии пережить нашу зиму, солевые растворы и чувствовать себя неплохо», — заключил Попов.

Ранее россиянам перечислили признаки, которые могут говорить о скором отказе тормозов автомобиля. Так, насторожить водителя должны проваливание педали тормоза в пол и жесткий ход.

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      Нина Ташевская
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