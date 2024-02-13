Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:53, 13 февраля 2024Среда обитания

Названы признаки скорого отказа тормозов автомобиля

Автоэксперт Рузанов перечислил пять говорящих о скором отказе тормозов признаков

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

О скором отказе тормозов автомобиля могут говорить неправильные реакции педали. Пять опасных признаков перечислил директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов в беседе с «Газетой.Ru».

Речь идет в том числе о проваливании педали тормоза в пол или жестком ходе. «В первом случае — это может свидетельствовать о падении уровня тормозной жидкости. А во втором — о поломке вакуумного усилителя. При значительном износе колодок может возникать резкий скрип, скрежет при торможении», — рассказал автоэксперт.

Специалист добавил, что автолюбители часто забывают проверять уровень тормозной жидкости. Она подается через резиновые шланги и металлические трубки — со временем эти детали изнашиваются или переламываются. В результате жидкость вытекает на асфальт, и тормоза могут отказать.

«Если при торможении автомобиль уводит в сторону, возможно заклинивание или износ направляющих суппорта. Данная неисправность не обязательно приведет к немедленному отказу тормозов, но будут перегреваться тормозные диски, износ колодок в разы ускорится», — заключил Рузанов.

Ранее водителям перечислили опасные ошибки при выходе из заноса. По словам специалистов, при выходе из заноса не нужно в панике крутить руль в разные стороны. Вместо этого лучше спокойно соблюдать порядок действий. Кроме того, не стоит пытаться остановить вдруг ставшую «непослушной» машину.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Социолога Кагарлицкого отправили в колонию, хотя собирались лишь оштрафовать. Путин осенью обещал разобраться в его деле

      Российский хоккейный тренер объяснил отъезд в США

      Российская учительница вступила в отношения с учеником и стала жертвой шантажа

      Заказчицу покушения на российского бизнесмена арестовали

      Названы признаки скорого отказа тормозов автомобиля

      В ЕС заявили о необходимости автономии от НАТО

      На Украине заявили о росте коррупции за последние два года

      Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи

      Финляндия поможет Польше построить первую АЭС

      Комплексы «Бал» с берега Финского залива нанесли «удар» по противнику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше