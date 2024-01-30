Водителям перечислили опасные ошибки при выходе из заноса

«БелНовости»: не нужно паниковать и нажимать педаль тормоза при выходе из заноса

Не нужно паниковать и нажимать на педаль тормоза при выходе из заноса. Опасные ошибки, которые могут привести к аварии, перечислили водителям эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, при выходе из заноса следует не крутить руль в разные стороны, а спокойно соблюдать порядок действий. Кроме того, не стоит пытаться остановить вдруг ставшую «непослушной» машину. «Нужно понимать, что попытка затормозить во время заноса может лишь ухудшить ситуацию и сделать риск попадания в ДТП еще более высоким», — предупредили эксперты.

Помимо этого, необходимо учитывать тип привода автомобиля. Если передний привод, надо направить рулевое колесо в сторону заноса и добавить газа. При заднем приводе следует перестать нажимать на педаль газа и плавно повернуть руль туда, куда заносит.

«При полном приводе может помочь плавное нажатие на "газ" с аккуратным поворотом рулевого колеса в нужную сторону», — рассказали специалисты. Эксперты ранее отметили, что бороться с заносом на полноприводном авто намного сложнее. Поэтому, если нет навыков действий в подобных ситуациях, лучше пользоваться тормозом.