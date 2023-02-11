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05:23, 11 февраля 2023Среда обитания

Водителям напомнили о способе избежать заноса зимой

«Прайм»: автоэксперт Васильев посоветовал сбросить газ, если автомобиль занесло

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Автоэксперт Егор Васильев в беседе с агентством «Прайм» напомнил о способе избежать заноса зимой.

По словам Васильева, занос является чаще является следствием ошибки водителя, а также может закончиться тяжелой аварией. Если человек управляет современным автомобилем и столкнулся с этим явлением, то с проблемой можно справиться, просто нажав на тормоз и повернув руль в необходимую сторону. Благодаря системе ABS машина будет сохранять управляемость, посоветовал специалист.

Если в автомобиле задний привод, то возникновение заноса, как правило, связано с избыточным газом — водитель должен быстро уменьшить текущий уровень газа и синхронно с этим быстро повернуть руль в сторону заноса. Передний — занос обычно возникает в ситуации, когда при движении на высокой скорости мы поворачиваем руль и одновременно с этим отпускаем газ, объяснил Васильев.

Как отмечает специалист, в любом случае бороться с заносом на полноприводном авто намного сложнее. Поэтому, если нет навыков действий в подобных ситуациях, лучше пользоваться тормозом.

Ранее российский Минпромторг объяснил резкий рост цен на шины для легковых автомобилей. По данным ведомства, причиной подорожания стали не только выросшая стоимость сырья, но также проблемы в логистике и колебания курса валют.

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Юлия Мискевич
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