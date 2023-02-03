В России объяснили резкий рост цен на шины
Российский Минпромторг объяснил резкий рост цен на шины для легковых автомобилей. По данным ведомства, причиной подорожания стали не только выросшая стоимость сырья, но также проблемы в логистике и колебания курса валют, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы министерства.
В целом, в министерстве указали, что изменение стоимости было отложенным из-за лага переработки сырья. «Летняя шина производится в ноябре 2022-го из сырья, купленного по ценам августа 2022-го, а на полке оказывается в феврале 2023-го», — пояснили в Минпромторге. Также, подчеркнули в министерстве, сейчас уже сформировано предложение по летним шинам, так что дефицита не ожидается.
Более того, в министерстве считают, что на фоне профицита мощностей и переструктурирования рынка цены и вовсе могут снизиться. «Ожидаем результатов после смены собственников локализованных в РФ заводов и их запуска на полную мощность», — добавили в пресс-службе.
Ранее россиян предупреждали о рисках при покупке подержанных шин. Как объяснял автоэксперт Виталий Архиреев, автолюбителям необходимо разбираться в маркировке резины. Бывшим в употреблении покрышкам, по словам эксперта, может понадобиться ошиповка. Он отметил, что эта процедура не стоит больших денег, так что стоимость подержанной резины все равно останется ниже, чем в магазине.