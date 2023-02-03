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19:22, 3 февраля 2023Экономика

В России объяснили резкий рост цен на шины

Минпромторг объяснил подорожание шин ростом цен на сырье и проблемами с логистикой

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Российский Минпромторг объяснил резкий рост цен на шины для легковых автомобилей. По данным ведомства, причиной подорожания стали не только выросшая стоимость сырья, но также проблемы в логистике и колебания курса валют, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы министерства.

В целом, в министерстве указали, что изменение стоимости было отложенным из-за лага переработки сырья. «Летняя шина производится в ноябре 2022-го из сырья, купленного по ценам августа 2022-го, а на полке оказывается в феврале 2023-го», — пояснили в Минпромторге. Также, подчеркнули в министерстве, сейчас уже сформировано предложение по летним шинам, так что дефицита не ожидается.

Более того, в министерстве считают, что на фоне профицита мощностей и переструктурирования рынка цены и вовсе могут снизиться. «Ожидаем результатов после смены собственников локализованных в РФ заводов и их запуска на полную мощность», — добавили в пресс-службе.

Ранее россиян предупреждали о рисках при покупке подержанных шин. Как объяснял автоэксперт Виталий Архиреев, автолюбителям необходимо разбираться в маркировке резины. Бывшим в употреблении покрышкам, по словам эксперта, может понадобиться ошиповка. Он отметил, что эта процедура не стоит больших денег, так что стоимость подержанной резины все равно останется ниже, чем в магазине.

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Платон Щукин
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