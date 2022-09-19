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Российских водителей предупредили о рисках при покупке подержанных шин

Автоэксперт Архиреев указал на важность знаний маркировки при покупке подержанных шин

Фото: Shutterstock

Россияне, собирающиеся покупать поддержанные шины для автомобиля, могут столкнуться с различными рисками. О том, как их избежать рассказал автоэксперт Виталий Архиреев, чьи слова приводит издание «Слово и Дело».

По мнению специалиста, автолюбителям необходимо разбираться в маркировке резины. «Понимать, на какой неделе какого года она выпущена и каким техническим параметрам эта шина должна соответствовать. (...) Срок службы шины пять-шесть лет. Может быть и меньше, но это зависит от бренда и от модели», — объяснил Архиреев.

Бывшим в употреблении покрышкам, по словам эксперта, может понадобиться ошиповка. Он отметил, что эта процедура не стоит больших денег, так что стоимость подержанной резины все равно останется ниже, чем в магазине.

Ранее автоэксперт и главный редактор автомобильного издания Quto Максим Ракитин предупредил российских водителей о скором подорожании зимних шин. По его словам, одной из причин роста цен является ежегодное сезонное повышение стоимости зимней резины.

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Никита Абрамов
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