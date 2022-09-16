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Россиянам рассказали о скором подорожании зимних шин

Автоэксперт Ракитин рассказал о сезонном подорожании зимних шин

Фото: Friso Gentsch / Globallookpress.com

Автоэксперт и главный редактор автомобильного издания Quto Максим Ракитин рассказал о скором подорожании зимних шин. С чем это связано он объяснил в интервью радио Sputnik.

По его словам, рост цен обусловлен несколькими причинами, одной из которых является ежегодное сезонное повышение стоимости зимней резины. «Это вообще не зависит от того, что происходит в экономике и политике. Если вы планируете в этом сезоне менять зимнюю резину, то следует ее брать, когда вам будет удобно, без истерики. Но надо иметь в виду, что сезон начинается тогда, когда средняя температура воздуха опускается ниже пяти градусов», — посоветовал Ракитин. Он уточнил, что традиционно стоит ожидать подъема цен на пять-семь процентов.

Подорожание также возможно на фоне нехватки зимних шин, добавил автоэксперт. Он подчеркнул, что пока невозможно предугадать будет ли соответствовать предложение на российском рынке спросу со стороны автовладельцев. «Но дефицита может и не быть, потому что есть российские шины и параллельный импорт», — обнадежил Ракитин.

В сентябре были опубликованы данные о падении российского рынка поддержанных легковых автомобилей на 25 процентов. Также отмечался скачок цен на машины с пробегом в 2022 году.

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Варвара Кузьмина
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