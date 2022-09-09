Российский рынок подержанных автомобилей упал на 25 процентов

«Ъ»: цены на автомобили с пробегом в России снова начали расти

В августе в России рынок легковых автомобилей с пробегом упал на 25 процентов в годовом выражении, до 392 тысяч машин. В июле таких автомобилей было продано больше — 430,3 тысячи. Об этом сообщает сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Автостата».

Аналитическое агентство также зафиксировало скачок цен на подержанные автомобили в 2022 году. Средневзвешенная стоимость таких машин с января по август поднялась на 60 процентов, до 1,2 миллиона рублей. При этом в сегменте б/у машин возрастом до семи лет цена увеличилась на 51 процент, до почти 2,3 миллиона рублей.

С апреля по июнь стоимость подержанных авто снизилась, а в июле и августе снова подскочила, оценил автомобильный портал «Дром». В июле средняя цена на автомобиль с пробегом поднялась на 3,5 процента, а в августе — на 2 процента, до 885 тысяч рублей. Другие цифры приводит генеральный директор Fresh Auto Денис Мигаль. По его данным, в августе б/у автомобиль в среднем стоил 1,2 миллиона рублей. Он отмечает, что по сравнению с началом года в среднем подержанные машины подорожали на 18,5 процента (что в несколько раз ниже показателей «Автостата»), а с мартом-апрелем — подешевели на 15–20 процентов.

Сильнее всего с начала года в цене выросли б/у автомобили возрастом до пяти лет, сообщили в «Авто.ру». В среднем они подорожали на 28 процентов. При этом многие участники рынка согласны, что цены на автомобили с пробегом стабилизировались. «Сейчас они не выше по сравнению с началом лета, положительной динамики нет ни в премиум-сегменте, ни в массовом», — рассказал директор департамента продаж «Автоспеццентра» Владимир Желобов.

Однако эксперты прогнозируют увеличение стоимости подержанных машин осенью. Так, директор по продажам автомобилей с пробегом «Автодом Алтуфьево» Алексей Жирнов отмечает, что из-за сохраняющегося дефицита автомобилей, несмотря на параллельный импорт, цены, скорее всего, продолжат расти. В «Авилоне» ожидают подорожания на фоне традиционной сезонности продаж, а в «Автостате» уточняют, что б/у автомобили продолжат дорожать такими же небольшими темпами.

В начале августа стало известно, что при выборе автомобиля россияне стали предпочитать старые машины новым. Во втором квартале 2022 года продажи автомобилей с трехлетним пробегом выросли на 1,6 процента по сравнению с первым кварталом. Лидерами продаж стали Lada Granta, Lada Vesta, Hyundai Solaris, Kia Rio и Toyota Camry.