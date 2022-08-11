Россияне стали скупать трехлетние подержанные автомобили

Россияне стали чаще покупать трехлетние подержанные машины вместо новых

На российском автомобильном рынке наметилась новая тенденция. Чаще стали покупать трехлетние подержанные машины вместо новых. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой не результаты исследования сервиса «Авито Авто».

Во втором квартале 2022 года продажи в данном сегменте выросли на 1,6 процента по сравнению с первым кварталом. Авторы исследования указали, что россияне рассматривают трехлетние машины как прямую альтернативу новым. Во многом это объясняется тем, что подобные автомобили еще стоят на гарантии производителя, имеют современную комплектацию и относительно небольшой пробег. Лидерами продаж стали Lada Granta, Lada Vesta, Hyundai Solaris, Kia Rio и Toyota Camry.

Недавнее исследование банка «Зенит» показало, что россияне начали чаще брать кредиты на покупку автомобилей японских и корейских марок с пробегом. Возраст автомобилей увеличился до шести лет, а средний размер автокредита вырос на 20 процентов (до 1,2 миллиона рублей). В прошлом году чаще всего займы на подержанные машины россияне брали на срок от 3 до 5 лет, в 2022-м — от 5 до 6 лет. Средний чек в 2021 году составлял миллион рублей.