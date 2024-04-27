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12:21, 27 апреля 2024Бывший СССР

Власти Молдавии призвали праздновать 9 мая День Европы

Президент Молдавии Санду призвала жителей Кишинева праздновать 9 мая День Европы

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду призвала жителей Кишинева праздновать 9 мая День Европы. Соответствующий пост опубликован на странице политика в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

«Приглашаем всех вас с семьей и друзьями вместе отпраздновать День Европы на площади Великого национального собрания на мероприятии, организованном правительством Республики Молдова в сотрудничестве с делегацией Европейского союз», — говорится в публикации.

Власти Молдавии проводят празднование Дня Европы 9 мая в республике с 2006 года.

Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу назвал условие для успешной евроинтеграции страны. По словам депутата, Молдавию примут в Европейский союз только в том случае, если все население страны объявит себя румынами.

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      Глеб Палехов
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