Президент Молдавии Санду призвала жителей Кишинева праздновать 9 мая День Европы

Президент Молдавии Майя Санду призвала жителей Кишинева праздновать 9 мая День Европы. Соответствующий пост опубликован на странице политика в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

«Приглашаем всех вас с семьей и друзьями вместе отпраздновать День Европы на площади Великого национального собрания на мероприятии, организованном правительством Республики Молдова в сотрудничестве с делегацией Европейского союз», — говорится в публикации.

Власти Молдавии проводят празднование Дня Европы 9 мая в республике с 2006 года.

Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу назвал условие для успешной евроинтеграции страны. По словам депутата, Молдавию примут в Европейский союз только в том случае, если все население страны объявит себя румынами.