Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:23, 27 апреля 2024Бывший СССР

В Молдавии назвали условие принятия страны в Евросоюз

Гросу: все население Молдавии должно объявить себя румынами ради членства в ЕС

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Молдавию примут в Европейский союз (ЕС) только в том случае, если все население страны объявит себя румынами. Такое условие назвал спикер республиканского парламента Игорь Гросу в эфире национального телевидения, его слова приводит Telegram-канал «Sputnik Молдова».

Он подчеркнул, что все жители Молдавии являются румынами. Этот факт, по словам парламентария, подчеркнут в Конституции.

«Мы должны говорить с гордостью, мы должны показать что знаем кто мы, если хотим быть приняты в большую европейскую семью», — заявил Гросу.

Ранее стало известно о том, что молдавские политические силы, находящиеся в оппозиции и настроенные дружественно по отношению к России, испытывают серьезное давление со стороны правительства страны. Центральные власти Молдавии целенаправленно создают негативный и неправильный образ жителей Гагаузии, которые якобы отказываются от европейского пути страны.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Дом в 1500 «квадратов» и раритетный ЗиС. Что еще нашли в декларациях обвиняемого во взяточничестве замминистра обороны?

      Появились подробности об атаках дронов ВСУ на нефтезавод Кубани

      В Молдавии назвали условие принятия страны в Евросоюз

      Посольство в Лондоне оценило слова адмирала об атаках ВСУ вглубь России

      Из России выдворят 15 устроивших массовую драку мигрантов

      Россиянин вонзил нож в шею сожительницы и попал в СИЗО

      Российские военные нанесли удар по городу Стрый Львовской области

      В одной из стран ЕС заявили о коллапсе системы здравоохранения

      Россиян предупредили о самых популярных схемах кредитных мошенников

      Названы указывающие на поддельную автозапчасть признаки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше