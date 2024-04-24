«Я не прекращу борьбу» В Молдавии обострился политический кризис. Как власти страны давят на пророссийскую оппозицию?

Глава Гагаузии Гуцул: власти Молдавии усилили давление на пророссийские силы

Молдавские политические силы, находящиеся в оппозиции и настроенные дружественно по отношению к России, испытывают серьезное давление со стороны правительства страны. Об этом рассказали политические деятели Молдавии на презентации некоммерческой организации «Евразия» в Москве, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Давление на Гагаузию

О конфликте между центральными властями и регионами Молдавии упомянула башкан (глава) автономного территориального образования Гагаузия Евгения Гуцул. По ее мнению, центральные власти Молдавии целенаправленно создают негативный и неправильный образ жителей автономии, которые якобы отказываются от европейского пути страны.

«Нас, жителей Гагаузии, пытаются представить ретроградами, которые цепляются за прошлое», — рассказала глава автономии, подчеркнув, что ее команда выступает за сотрудничество с разными партнерами. Ее деятельность не направлена против кого-либо, а учитывает потенциал различных интеграционных проектов, в том числе Евразийского экономического союза.

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Из-за этого особого мнения, по словам Гуцул, правительство Молдавии ущемляет права гагаузов, отбирают полномочия и даже пытаются ликвидировать гагаузскую автономию. Молдавские власти оправдывают это тем, что глава Гагаузии стремится к отделению региона, сепаратизму, однако Гуцул указала на ошибочность этого представления.

Для Гагаузии Молдова — наш общий дом. И другой родины у нас нет Евгения Гуцул Башкан Гагаузии

При этом в последнее время давление на Евгению Гуцул усиливается. После поездок в Россию, которые совершала глава Гагаузии и члены ее команды, у политиков проходили обыски, их задерживали в аэропорту Кишинева на несколько часов. Гуцул назвала происходящее «реальным унижением» и «давлением властей на собственных граждан».

«Возвращаться к себе домой становится опасно. Не знаешь, чего ожидать от властей Кишинева», — рассказала о своих опасениях Гуцул во время пресс-конференции.

Уголовное преследование

Наконец, против главы Гагаузии молдавская антикоррупционная прокуратура направила в суд материалы уголовного дела. Ее обвинили в сознательном «принятии финансирования от организованной преступной группы или преступной организации», что предполагает до семи лет лишения свободы.

По мнению самой Евгении Гуцул, дело против нее сфабриковано «по указке» президента страны Майи Санду. Вместе с тем политик намерена продолжать борьбу.

«Уже заявляла, что готова к уголовному преследованию. (…) Я не прекращу свою борьбу», — написала Гуцул в своем Telegram-канале.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Молдавскими властями на данный момент движет страх перед усиливающейся оппозицией, прокомментировала глава Гагаузии уголовное дело и другие притеснения «Ленте.ру».

«Конечно, это страх перед предстоящими выборами, потому что антирейтинг настолько высок у властей Кишинева, что они уже не знают, что еще придумывать», — подчеркнула она, назвав свою команду одной из сильнейших оппозиционных партий в стране.

Притеснения пророссийской оппозиции

Также о нечестной конкуренции на выборах в Молдавии рассказал лидер упраздненной в 2023 году политической партии «Шор», бывший депутат молдавского парламента Илан Шор.

«За последние несколько лет мы видим снятие кандидата во втором туре, снятие партий. В воскресенье выборы, а в пятницу их снимают», — напомнил он.

По словам политика, власти страны напрямую избавляются от политических конкурентов, для чего срочным образом придумаются поводы и правовое оформление.

Они [власти Молдавии] правила меняют по ходу игры. Под нашу команду создаются законы в момент заседания парламента Илан Шор Оппозиционный молдавский политик

При этом именно пророссийская позиция становится поводом для преследования. Кроме того, молдавским властям в преследовании оппозиционных сил, по мнению политика, активно помогают западные страны.

«Что бы ни сделала молдавская оппозиция, тут же власти говорят, что это агенты Кремля, и вводят ограничения. А через 15 минут против оппозиции будут санкции Евросоюза, через 30 — санкции Соединенных Штатов, потом Канады, Новой Зеландии…», — рассказал Илан Шор, отметив, что страны Запада всегда действуют скоординированно.

В связи с этим и молдавской оппозиции следует действовать соединенными усилиями, рассказал политик. Шор также выразил надежду на то, чтобы ситуация в Молдавии освещалась в мире, а дружественные ей государства быстро реагировали на эти притеснения.

Очень важно, чтобы реакция стран постсоветского пространства была тоже [на происходящее в Молдавии] Илан Шор Оппозиционный молдавский политик

Подтвердил неравные возможности молдавских политических партий и бывший президент страны Владимир Воронин. По его мнению, нынешние власти гарантируют победу своих кандидатов на выборах благодаря «политической коррупции».

«Подкуп избирателей, фальсификация избирательных списков, фальсификация результатов, формирование избирательных комитетов только из представителей власти», — так охарактеризовал он политическую систему современной Молдавии.

Возможность примирения

Вместе с тем политический раскол в Молдавии возможно преодолеть. Об этом «Ленте.ру» рассказал бывший премьер-министр страны Василий Тарлев. По его мнению, всеобъемлющего притеснения оппозиции все же не происходит.

О притеснении все-таки говорить сегодня преждевременно. Я думаю, что допущены с обеих сторон определенные неправильные шаги, они спровоцировали друг друга

Василий Тарлев Премьер-министр Молдавии в 2001-2008 годах

По мнению Тарлева, правительство стремится показать, что оно сильно на данный момент, что вызывает недовольство их оппонентов. На данный момент необходимо пытаться выстроить диалог, а не обострять конфликтную ситуацию.

«Необходимо правильно подойти к решению вопроса. С позиции сил, провокаций и обливания грязью ничего не решится. Сейчас, в предпасхальный пост, надо быть более понимающими, нужно успокоиться», — указал Тарлев с надеждой, что общий язык между правящими и оппозиционными силами будет найден.