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12:50, 23 апреля 2024Бывший СССР

У членов команды вернувшегося из Москвы молдавского оппозиционера прошли обыски

RT: в Кишиневе прошли обыски у членов команды молдавского оппозиционера Шора
Илан Шор

Илан Шор. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Кишиневе прошли обыски у членов команды недавно вернувшегося из Москвы молдавского оппозиционного политика Илона Шора. Об этом со ссылкой на источники сообщает в Telegram телеканал RT.

По информации телеканала, обыски прошли в офисах оппозиционеров, имеющих отношение к недавно созданному политическому блоку «Победа». В объединение помимо Шора и членов его команды вошла глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул.

У каких конкретно политиков прошли обыски, не уточняется.

Ранее Генеральная прокуратура Молдавии сообщила, что создание в республике оппозиционного блока «Победа» имеет признаки акта государственной измены. В ведомстве отметили, что власти страны следят за действиями молдавских политиков в Москве.

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      Глеб Палехов
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