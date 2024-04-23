В Молдавии увидели признаки госизмены в создании оппозиционного блока

Генпрокуратура Молдавии увидела госизмену в оппозиционном блоке «Победа»

В Генеральной прокуратуре Молдавии увидели признаки госизмены в создании в республике оппозиционного блока «Победа». Об этом заявил исполняющий обязанности генпрокурора страны Ион Мунтяну, передает портал ZDG.

По его словам, Генпрокуратура, и органы уголовного розыска и госбезопасности Молдавии следят за всеми действиями с участием молдавских политиков в Москве. «В свое время каждое действие будет квалифицировано», — подчеркнул он.

Ранее депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщала, что молдавские силовики проводят обыски у представителей оппозиции, которые присутствовали на съезде Москве. До этого стало известно о задержании оппозиционеров в аэропорту Кишинева.