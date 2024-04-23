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02:31, 23 апреля 2024Бывший СССР

В аэропорту Кишинева «по беспределу» остановили вернувшихся из Москвы оппозиционеров. Что об этом известно?

В аэропорту Кишинева задержали участников съезда оппозиции в Москве

Фото: Bao Menglong / Unsplash

В аэропорту Кишинева задержали молдавских политиков, вернувшихся со съезда представителей оппозиции в Москве. Об этом сообщила депутат парламента Молдавии Марина Таубер.

«Делегатов съезда "Победа" задерживают в аэропорту, в зоне прилета. На них оказывают давление», — заявила она. Таубер отметила, что представители компетентных органов не раскрывают причины задержания политиков, «ссылаясь на сбой в программе регистрации».

Лидеру молдавской партии пригрозили уголовной ответственностью за посещение России

Лидер молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска сообщила, что во время допроса сотрудниками Службы информации и безопасности в аэропорту Кишинева ей пригрозили уголовной ответственностью за посещение России.

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«По мнению молдавских властей, Российская Федерация является страной-агрессором. Мне намекнули на предательство родины и спросили, осознаю ли я последствия», — рассказала Параска.

Шор назвал беспределом задержание политиков в аэропорту Кишинева

Председатель молдавской партии «Шор» Илан Шор заявил, что задержание оппозиционных политиков в аэропорту является беспределом. Шор также уточнил, что нескольким задержанным потребовалась медицинская помощь.

«Власть по беспределу несколько часов держит наших сограждан в аэропорту Кишинева безо всяких оснований! Теперь им всем нужно заполнять какие-то нелепые бумажки и ждать, когда же им будет дозволено добраться до родных и близких!», — написал политик.

Молдавская оппозиция объявила о создании предвыборного блока «Победа»

21 апреля несколько молдавских оппозиционных партий вошли в предвыборный блок «Победа». О его создании объявил Илан Шор во время съезда политиков в российской столице. По словам Шора, блок планирует агитировать за голосование против вступления Молдавии в Европейский союз (ЕС), а также выступать за участие республики в объединительных процессах на территории СНГ.

Сегодня мы объявляем о создании предвыборного блока «Победа»

Илан Шорпредседатель партии «Шор»

Кроме председателя партии «Шор» соглашение о создании предвыборного блока подписали лидеры партий «Шанс», «Виктория», «Возрождение» и «Альтернативная сила спасения Молдовы».

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии наказывают автономию за отказ признать Россию агрессором. Она также принимала участие в съезде.

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      Маргарита Пименова
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