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11:50, 21 апреля 2024Бывший СССР

В Москву прибыла глава Гагаузии

Глава Гагаузской автономии Гуцул прибыла в Москву
Евгения Гуцул

Евгения Гуцул. Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул прибыла в Москву на съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что съезд проходит в одной из гостиниц в центре Москвы. В нем будут участвовать, в частности, оппозиционный молдавский политик Илан Шор, а также лидеры партии «Возрождение».

Ранее в Гагаузии заявили о нежелании жителей Молдавии присоединяться к Евросоюзу. По словам главы региона Евгении Гуцул, Молдавии не нужны никакие военные блоки, включая НАТО.

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      Анастасия Яланская
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