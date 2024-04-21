Глава Гагаузской автономии Гуцул прибыла в Москву

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул прибыла в Москву на съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что съезд проходит в одной из гостиниц в центре Москвы. В нем будут участвовать, в частности, оппозиционный молдавский политик Илан Шор, а также лидеры партии «Возрождение».

Ранее в Гагаузии заявили о нежелании жителей Молдавии присоединяться к Евросоюзу. По словам главы региона Евгении Гуцул, Молдавии не нужны никакие военные блоки, включая НАТО.