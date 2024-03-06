Молдавия приостановила действие договора о вооруженных силах в Европе. Россия вышла из него в прошлом году

Кишинев заморозил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Молдавия приостановит действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в стране. Это решение 6 марта одобрило правительство, его направят на утверждение в парламент и президенту.

Госсекретарь министерства обороны республики Валерий Мижа подчеркнул, что приостановка действия вступит в силу через 150 дней после того, как уведомление об этом получат государства-участники ДОВСЕ.

Приостановку объяснили «коренным изменением обстоятельств»

Мижа на заседании правительства в среду объяснил, что Молдавия приостанавливает действие договора, «учитывая коренное изменение обстоятельств» по сравнению со временем заключения ДОВСЕ — 1990 годом. При этом он подчеркнул, что Молдавия может позднее вернуться к его реализации, однако не обозначил условия, при которых это может произойти.

Фото: Мирослав Ротарь / Sputnik / РИА Новости

Мижа напомнил, что на сегодня действие договора приостановила 21 страна.

В Госдуме назвали приостановку ДОВСЕ шагом против интересов России

На решение Кишинева вскоре отреагировали депутаты Госдумы. Глава комитета по обороне Андрей Картаполов посчитал его шагом, направленным против интересов РФ, при этом указав, что приостановка ничего не изменит, так как договор «утратил свое предназначение».

Депутат Алексей Чепа увидел в решении Кишинева подыгрывание Западу, проведение немиролюбивой политики и «стремление действовать в тренде НАТО».

Приостановка ДОВСЕ может быть нужна для закупок оружия и баз НАТО

Политический аналитик Корнелий Чуря в разговоре с РИА Новости предположил, что решение снимет препятствия для Молдавии в закупках оружия и тем самым в сближении с НАТО.

Я думаю, что тема НАТО в этом случае присутствует, пусть и неявно. Но в первую очередь приостановление этого договора означает, что Молдавия не будет соглашаться с ограничениями по размещению военной техники Корнелий Чуря политический аналитик

В свою очередь, доктор военных наук Константин Сивков увидел в этом сигнал Кишинева более активно двигаться по «прозападному курсу», и, возможно, к подготовке к развертыванию в стране военных баз НАТО.

Россия вышла из ДОВСЕ в прошлом году

Россия полностью вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе в 2023 году. В мае Госдума денонсировала его, а 7 ноября РФ завершила процедуру полного выхода.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков объяснял выход тем, что «коллективный Запад своими разрушительными действиями сделал для России невозможным пребывание в ДОВСЕ». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев анонсировал, что после денонсации ДОВСЕ Россия будет максимально увеличивать выпуск вооружений, военной и специальной техники, а также средств поражения.

Фото: Стрингер / РИА Новости

На фоне выхода России с 7 декабря США приостановили выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ. Утверждалось, что часть участников ДОВСЕ поддерживает решение США и союзников о приостановке договора, а временное прекращение выполнения обязательств лишь «укрепит сдерживающий и оборонный потенциал» НАТО за счет снятия ограничений.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг посчитал, что альянс необходимо усиливать из-за выхода России из договора, поскольку основные механизмы контроля над вооружениями перестали действовать после этого.

Что такое ДОВСЕ?

Договор был подписан 19 ноября 1990 года в Париже представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД), он вступил в силу 9 ноября 1992 года.

ДОВСЕ устанавливались предельные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по военной технике — танкам, боевым бронированным машинам, артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Он также предусматривал ежегодный обмен подробной информацией о вооруженных силах.

К концу 1990-х годов, когда бывшие члены ОВД вошли в НАТО, положения ДОВСЕ о лимитах военной техники для блоков потеряли свой смысл. Это потребовало обновить договоренности. Переговоры завершились подписанием 19 ноября 1999 года на саммите ОБСЕ в Турции Соглашения об адаптации ДОВСЕ, которое должны были ратифицировать все участники договора, но ни одна страна НАТО не пошла на этот шаг.

В 2007 году Россия приостановила действие Договора, но продолжала принимать участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ вплоть до марта 2015 года.

Еще в 2014 году глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для Москвы ДОВСЕ является мертвым и возврата к нему не будет.