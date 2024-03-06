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12:12, 6 марта 2024Бывший СССР

Молдавия приостановила действие договора о вооруженных силах в Европе

Кишинев приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Фото: U.S. Department of Defense / Globallookpress.com

Правительство Молдавии одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщил госсекретарь Министерства обороны республики Валерий Мижа, передает РИА Новости.

Он пояснил, что такое решение было принято правительством в связи с «коренным изменением обстоятельств» с момента заключения ДОВСЕ в Париже в ноябре 1990 года. Мижа также добавил, что Кишинев оставляет за собой возможность вернуться к реализации договора позднее.

Отмечается, что решение молдавского правительства вступит в силу через 150 дней после уведомления государств-участников ДОВСЕ. Оно будет передано на утверждение парламентом, а затем и президентом Молдавии.

Ранее молдавский парламент поддержал денонсацию трех оборонных соглашений, заключенных на платформе Содружества Независимых Государств. В качестве причины была назвала неприменимость и нецелесообразность документов.

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