В Молдавии денонсировали три оборонных соглашения с СНГ

В парламенте Молдавии денонсировали три оборонных соглашения с СНГ

В Молдавии денонсировали три соглашения, заключенных на платформе Содружества Независимых Государств (СНГ). Соответствующее решение парламентарии поддержали во втором чтении, передает пресс-служба законодательного органа.

Так, Кишинев расторг Соглашение о принципах обеспечения Вооруженных Сил государств-членов СНГ оружием, техникой, материальными средствами, организации производственной деятельности ремонтных предприятий, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Также денонсированы были Соглашение о группах военных наблюдателей и Коллективных силах по поддержанию мира в СНГ и Протокол о временном порядке формирования и применения групп военных наблюдателей и Коллективных сил по поддержанию мира в зонах конфликтов между государствами и в государствах-участниках СНГ.

Все упомянутые соглашения были приняты в 1992 году.

Причиной денонсации документов стала их неприменимость и нецелесообразность. В Министерстве обороны республики отметили, что Молдавия не взаимодействует в военно-политической сфере в рамках СНГ.

Ранее в парламенте Молдавии заявили, что под влиянием США и Евросоюза Румыния становится новым антироссийским плацдармом. Как рассказал депутат Богдан Цырдя, соседнее государство пытается возродить проект «Великой Румынии», чтобы расширить границы, поглотив Молдавию.