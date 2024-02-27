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19:38, 27 февраля 2024Бывший СССР

В парламенте Молдавии рассказали о превращении Румынии в антироссийский плацдарм

Депутат парламента Молдавии Цырдя: Румыния становится антироссийским плацдармом

Фото: Dan Morar / Globallookpress.com

Румыния под влиянием США и Европейского союза пытается возродить политической проект «Великой Румынии» и становится новым антироссийским плацдармом. Об этом в интервью для Telegram-канала Baltnews заявил депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя.

«Румыния с подачи американцев, с подачи англичан, пытается запустить проект "Великой Румынии", то есть запустить "аншлюсс", ликвидировать Молдавию путем поглощения (...) для того чтобы построить здесь и расширить здесь военный плацдарм НАТО против Российской Федерации», — рассказал парламентарий.

Он добавил, что Запад намерен привлечь к конфликту молдаван и румын в том случае, если «кончатся украинцы».

Ранее в НАТО заявили, что поддержат Молдавию в случае, если Россия попытается присоединить Приднестровье. По словам заместителя генсека альянса Мирча Джоанэ, «эта маленькая страна» важна для Запада.

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      Глеб Палехов
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