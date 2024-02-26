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18:58, 26 февраля 2024Мир

НАТО пообещала поддержать Молдавию в случае присоединения Приднестровья к России

Замгенсека НАТО Джоанэ: альянс поддержит Молдавию, если Россия присоединит ПМР
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Jörg Carstensen / Globallookpress.com

НАТО поддержит Молдавию в случае, если Россия попытается присоединить Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР). С таким обещанием выступил заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ, его цитирует РИА Новости.

«Если Россия будет стремиться к присоединению Приднестровья, если это произойдет, НАТО осудит эти шаги и продолжит поддерживать Молдавию. Эта маленькая страна важна для нас», — заявил замгенсека, добавив, что между РФ и ПМР может быть подписано новое торговое соглашение 28 февраля в Тирасполе.

Ранее МИД РФ предостерег Украину и НАТО от авантюрных шагов по Приднестровью. Как указали в ведомстве, вблизи украинско-приднестровской границы зафиксировано значительное скопление личного состава техники украинских подразделений.

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      Виктория Кондратьева
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