МИД России предостерег Украину и НАТО от авантюрных шагов по Приднестровью

МИД: угроза миротворцам и военным в Приднестровье будет расцениваться как нападение на РФ

Министерство иностранных дел России предостерегло Украину и страны НАТО от авантюрных шагов по отношению к Приднестровью на фоне обостряющейся обстановки. Официальное заявление внешнеполитического ведомства опубликовано на его сайте.

В заявлении указали, что вблизи украинско-приднестровской границы зафиксировано значительное скопление личного состава техники украинских подразделений, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Приднестровья.

«Предостерегаем США, страны-члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов», — отметили в ведомстве.