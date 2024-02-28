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20:21, 28 февраля 2024Россия

«Вы кровью умоетесь. Мы всех вас достанем». Как Россия будет защищать Приднестровье? Об этом уже говорил Жириновский

В сети нашли предсказание Жириновского о ситуации в непризнанном Приднестровье
Владимир Жириновский

Владимир Жириновский. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В сети обнаружили пророчество российского политика и сооснователя партии ЛДПР Владимира Жириновского о ситуации в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Он пообещал жесткий ответ на попытку Запада обострить ситуацию в регионе.

Он пояснил, что в Молдавии, в населенном пункте Колбасна, было складировано оружие на всю возможную третью мировую войну в Европе, так что Россия была готова к такому развитию событий. Политик отметил, что если взорвать этот склад, «Европа содрогнется».

Наш ответ будет жесткий! Надо заранее им сказать, что вы кровью умоетесь и не успеете добежать до кишиневского аэропорта. И никто вас не защитит. Мы всех вас достанем

Владимир Жириновскийоснователь ЛДПР

Жириновский заметил, что Молдавия — маленькая страна и там стоят отборные российские войска, которые «пол-Европы могут пропахать». В этой связи он призвал Запад сидеть скромно.

Кадр: ЛДПР-ТВ

В НАТО обещали Молдавии поддержку

Как заявил заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ, НАТО продолжит поддерживать Молдавию. Если Россия будет стремиться к присоединению Приднестровья, альянс осудит эти шаги, пообещал Джоанэ. «Эта маленькая страна важна для нас», — высказался он.

При этом в Приднестровье назвали нагнетанием информацию о возможном принятии на съезде депутатов обращения о вхождении региона в состав РФ. «Знаете, есть такие провокаторы, козлы-загонщики. Вот те люди, которые желают зла нашей республике, те об этом пишут», — отреагировала на такие сообщения вице-спикер парламента ПМР Галина Антюфеева.

Президент Молдавии сочла российские войска препятствием к урегулированию в Приднестровье

Как заявила президент Молдавии Майя Санду, в ближайшие несколько лет страна будет располагать геополитической возможностью урегулировать ситуацию в Приднестровье, но главным препятствием на пути к этому является присутствие российских войск в регионе. По ее словам, ни одна страна, кроме России, не нарушает нейтрального статуса Молдавии. Вместе с тем Санду отметила, что власти стремятся решить конфликт с ПМР «без лишнего шума».

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

В МИД России в то же время указывали, что Москва готова способствовать работе по «выправлению деградирующего диалога» между берегами Днестра.

В России предостерегали Украину и НАТО от авантюрных шагов по Приднестровью

В 2023 году МИД России сообщал, что вблизи украинско-приднестровской границы зафиксировано значительное скопление личного состава техники украинских подразделений. Кроме того, было отмечено беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Приднестровья. В связи с этим ведомство предостерегло Соединенные Штаты, страны-члены НАТО и их украинских подопечных «от очередных авантюрных шагов».

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В министерстве добавили, что Москва выступает за то, чтобы все вопросы решались политико-дипломатическим путем, однако подчеркнули, что Вооруженные силы России готовы реагировать на провокации и обеспечивать защиту соотечественников, миротворческого контингента и военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна.

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      Алина Гончарова
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