В России захотели помочь Молдавии наладить диалог между спорящими сторонами
Россия готова способствовать работе по «выправлению деградирующего диалога» между берегами Днестра. Об этом ТАСС заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
По его словам, в настоящее время нужны «не досужие фантазии, а реальная работа» по налаживанию диалога. «Россия как посредник и гарант приднестровского урегулирования готова этому способствовать», — сообщил Полищук.
Ранее глава Министерства иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев сообщил, что в Молдавии ведется подготовка силовых групп для проведения провокаций в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике. Он выразил беспокойство по поводу этой «негативной тенденции» и сообщил, что надеется на участников переговоров, которые приложат усилия, чтобы не допустить дестабилизации обстановки.