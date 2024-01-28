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10:10, 28 января 2024Бывший СССР

В России захотели помочь Молдавии наладить диалог между спорящими сторонами

МИД РФ: Россия готова способствовать работе по налаживанию диалога в Молдавии

Фото: BalkansCat / Shutterstock / Fotodom

Россия готова способствовать работе по «выправлению деградирующего диалога» между берегами Днестра. Об этом ТАСС заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

По его словам, в настоящее время нужны «не досужие фантазии, а реальная работа» по налаживанию диалога. «Россия как посредник и гарант приднестровского урегулирования готова этому способствовать», — сообщил Полищук.

Ранее глава Министерства иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев сообщил, что в Молдавии ведется подготовка силовых групп для проведения провокаций в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике. Он выразил беспокойство по поводу этой «негативной тенденции» и сообщил, что надеется на участников переговоров, которые приложат усилия, чтобы не допустить дестабилизации обстановки.

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      Мария Черкасова
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