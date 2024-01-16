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14:02, 16 января 2024Бывший СССР

В Приднестровье заявили о подготовке силовых групп в Молдавии

Глава МИД ПМР Игнатьев сообщил о подготовке силовых групп в Молдавии

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В Молдавии ведется подготовка силовых групп для проведения провокаций в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Об этом сообщил глава министерства иностранных дел (МИД) Приднестровья Виталий Игнатьев, передает РИА Новости.

«Вы знаете, что силовые структуры Приднестровья опубликовали сведения о том, что, по нашей информации, на территории Молдовы проходят подготовку некие силовые группы, имеющие опыт боевых действий, которые могут спровоцировать инциденты, провокации на территории Приднестровья», — заявил он в ходе встречи с вице-премьером Молдавии Олегом Серебряном, проходящей в Тирасполе.

Глава приднестровского МИД также отметил, что в ПМР в связи с данной информацией подготовили и направили всем участникам переговорного процесса серию обращений, в том числе главы государства Вадима Красносельского. Игнатьев выразил надежду, что участники переговоров, особенно представители ОБСЕ, приложат усилия, чтобы не допустить дестабилизации обстановки.

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«Мы крайне обеспокоены этой негативной тенденцией, которая складывается вокруг не только в рамках переговорного процесса, но и вокруг взаимоотношений. Мы считаем, что мир, стабильность на берегах Днестра является важнейшим условием для нормального диалога, жизни людей, для безопасности. Для того чтобы мы спокойно смотрели в будущее», — подчеркнул глава дипведомства.

В январе появилась информация, что в Молдавии готовят боевые группы с Украины, чтобы они совершали в Приднестровье теракты и диверсии на военных объектах.

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      Александр Курбатов
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