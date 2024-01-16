В Приднестровье заявили о подготовке силовых групп в Молдавии

Глава МИД ПМР Игнатьев сообщил о подготовке силовых групп в Молдавии

В Молдавии ведется подготовка силовых групп для проведения провокаций в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Об этом сообщил глава министерства иностранных дел (МИД) Приднестровья Виталий Игнатьев, передает РИА Новости.

«Вы знаете, что силовые структуры Приднестровья опубликовали сведения о том, что, по нашей информации, на территории Молдовы проходят подготовку некие силовые группы, имеющие опыт боевых действий, которые могут спровоцировать инциденты, провокации на территории Приднестровья», — заявил он в ходе встречи с вице-премьером Молдавии Олегом Серебряном, проходящей в Тирасполе.

Глава приднестровского МИД также отметил, что в ПМР в связи с данной информацией подготовили и направили всем участникам переговорного процесса серию обращений, в том числе главы государства Вадима Красносельского. Игнатьев выразил надежду, что участники переговоров, особенно представители ОБСЕ, приложат усилия, чтобы не допустить дестабилизации обстановки.

«Мы крайне обеспокоены этой негативной тенденцией, которая складывается вокруг не только в рамках переговорного процесса, но и вокруг взаимоотношений. Мы считаем, что мир, стабильность на берегах Днестра является важнейшим условием для нормального диалога, жизни людей, для безопасности. Для того чтобы мы спокойно смотрели в будущее», — подчеркнул глава дипведомства.

В январе появилась информация, что в Молдавии готовят боевые группы с Украины, чтобы они совершали в Приднестровье теракты и диверсии на военных объектах.