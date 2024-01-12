В Приднестровье обвинили Молдавию в подготовке боевых групп с Украины

МГБ ПМР: в Молдавии готовят боевые группы с Украины для терактов в Приднестровье

В Молдавии иностранные специалисты готовят боевые группы с Украины, чтобы они совершали в Приднестровье теракты и диверсии на военных объектах. Об этом сообщило Министерство государственной безопасности (МГБ) непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР).

«В настоящее время на объектах спецподразделений силовых ведомств РМ [Республики Молдавия] под руководством иностранных специалистов проходят подготовку специальные боевые группы (более 60 человек, в основном прибывших с территории Украины и имеющих опыт боевых действий) для проведения на территории ПМР террористических актов», — сказано в сообщении МГБ ПМР.

По данным ведомства, целью терактов является уничтожение критически важных объектов жизнеобеспечения, а также захват или уничтожение высших должностных лиц ПМР и руководителей силовых ведомств.

Ранее МГБ Приднестровья сообщило о вооруженном инциденте на границе с Украиной. Уточнялось, что двое граждан республики были перемещены на украинскую территорию. Позднее Государственная погранслужба Украины заявила, что ей неизвестно об этом инциденте.