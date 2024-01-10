Погранслужба Украины высказалась об инциденте на границе с Приднестровьем

Погранслужба Украины не знает об инциденте с оружием на границе с Приднестровьем

Государственная пограничная служба Украины заявила, что ей неизвестно об инциденте с огнестрельным оружием на границе с непризнанным Приднестровьем. Об этом заявил представитель ведомства Андрей Демченко, пишет «РБК-Украина».

Он отметил, что это — провокация. «Мне неизвестно о каких-либо инцидентах на приднестровском участке границы или выявлении пограничными нарядами нестандартных ситуаций», — высказался он.

Ранее министерство госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сообщило о вооруженном инциденте на границе с Украиной. «Двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины», указали в ведомстве.