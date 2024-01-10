Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:15, 11 января 2024Бывший СССР

Погранслужба Украины высказалась об инциденте на границе с Приднестровьем

Погранслужба Украины не знает об инциденте с оружием на границе с Приднестровьем

Фото: Sebastian Gollnow / Global Look Press

Государственная пограничная служба Украины заявила, что ей неизвестно об инциденте с огнестрельным оружием на границе с непризнанным Приднестровьем. Об этом заявил представитель ведомства Андрей Демченко, пишет «РБК-Украина».

Он отметил, что это — провокация. «Мне неизвестно о каких-либо инцидентах на приднестровском участке границы или выявлении пограничными нарядами нестандартных ситуаций», — высказался он.

Ранее министерство госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сообщило о вооруженном инциденте на границе с Украиной. «Двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины», указали в ведомстве.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      НАТО предрекли конец из-за Путина

      Начальника котельной в Подольске арестовали до 7 марта

      Стало известно о выходе кандидата в президенты США из предвыборной гонки

      60-летняя актриса попала на обложку Cosmopolitan в прозрачном наряде

      В США призвали главу Пентагона уйти в отставку

      Главу инквизиции раскритиковали за книгу об оргазме и «ненасытных женщинах»

      Роднина оценила турнир без российских фигуристов фразой «деньги на ветер»

      В Евросоюзе назвали способ достичь мира между Россией и Украиной

      В России оценили отказ Трампа помочь Европе в случае нападения

      Разбившийся бомбардировщик ВВС США показали со спутника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости