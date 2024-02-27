В Приднестровье опровергли сообщения о планах ПМР войти в состав России

Вице-спикер ПМР Антюфеева опровергла планы Приднестровья присоединиться к России

Вице-спикер парламента Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Галина Антюфеева опровергла сообщения о планах ПМР присоединиться к России. Она назвала нагнетанием информацию о возможном принятии на съезде депутатов обращения о вхождении региона в состав РФ, передает РИА Новости.

«Знаете, есть такие провокаторы, козлы-загонщики. Вот те люди, которые желают зла нашей республике, те об этом пишут», — заявила Антюфеева.

Зампред Верховного Совета Приднестровья добавила, что слухи о принятии соответствующего обращения парламентом являются «невероятной глупостью». Антюфеева также отметила, что в настоящее время в ПМР следует придерживаться позиции главы региона Вадима Красносельского о выстраивании всеми мирных взаимоотношений.

Съезд депутатов ПМР состоится 28 февраля в Тирасполе. Ранее о намерении парламентариев Приднестровья попросить Россию принять регион в свой состав заявлял местный оппозиционный деятель и бывший начальник службы связи, информации и СМИ республики Геннадий Чорба.

На сообщения о стремлении ПМР присоединиться к России в свою очередь отреагировали в Молдавии. Кишинев назвал такие шаги Тирасполя «неразумными».