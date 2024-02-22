Приднестровский оппозиционер Чорба: республика попросит стать частью России

Приднестровский оппозиционный деятель и бывший начальник службы связи, информации и СМИ Приднестровья Геннадий Чорба заявил, что на съезде депутатов всех уровней Приднестровье попросит принять его в состав России. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его мнению, дата съезда депутатов, который состоится 28 февраля в Тирасполе, напрямую связана с запланированным посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое пройдет 29 февраля. Организаторы, как он считает, будут основываться на результатах референдума 2006 года о свободном присоединении республики к Российской Федерации, где «за» высказались 97,1 процента проголосовавших.

Оппозиционер призвал депутатов не совершать подобных действий, указав на возможные последствия, и обвинил действующего президента Молдавии Майю Санду в бездействии относительно вопроса о Приднестровье.

Ранее Майя Санду назвала российские войска препятствием к урегулированию в Приднестровье. Глава государства заявила, что власти стремятся решить конфликт с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой «без лишнего шума», однако «кремлевские слуги» препятствуют этому.