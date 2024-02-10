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17:14, 10 февраля 2024Бывший СССР

Санду назвала российские войска препятствием к урегулированию в Приднестровье

Майя Санду заявила, что войска РФ препятствуют урегулированию в Приднестровье

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В ближайшие несколько лет Молдавия будет располагать геополитической возможностью «урегулировать» ситуацию в Приднестровье, однако главным препятствием к этому является присутствие российских войск в регионе. Об этом заявила президент республики Майя Санду, ее слова приводит издание Point.

По ее словам, ни одна страна, кроме России, не нарушает нейтрального статуса Молдавии. Глава государства заявила, что власти стремятся решить конфликт с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой «без лишнего шума», однако «кремлевские слуги» препятствуют этому.

«Жители Левобережья тоже хотят жить в мире, сейчас они напуганы, так как регион граничит с Украиной. (…) Мы будем демонстрировать эффекты евроинтеграции — и я не представляю, как там могут отказаться от евроинтеграции», — сказала Санду.

Ранее посол по особым поручениям МИД Украины Павел Роговей сообщил, что Киев не будет принимать участие в переговорах по урегулированию конфликта между Приднестровьем и Молдавией в формате «5+2» из-за участия России.

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      Алевтина Запольская
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