Украина отказалась от участия в переговорах по Приднестровью

Посол МИД Украины Роговей: Киев не примет участие в переговорах по Приднестровью

Киев не будет принимать участие в переговорах по урегулированию конфликта между непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) и Молдавией в формате «5+2». Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) Украины Павел Роговей, передает РИА Новости.

Посол заверил, что Киев верен принципу мирного урегулирования конфликта, но подчеркнул при этом, что Украина отказывается принимать участие в международном переговорном формате из-за участия в нем России.

В свою очередь, глава Приднестровья Вадим Красносельский обратил внимание на то, что Украина является гарантом переговорного процесса между Тирасполем и Кишиневом.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о желании страны реинтегрировать Приднестровье до вступления в Европейский союз (ЕС). По ее словам, таким образом Кишинев хочет не допустить дестабилизации, которая могла бы создать угрозу безопасности республики.