Молдавия заявила о желании реинтегрировать Приднестровье до присоединения к ЕС

Санду: Молдавия хочет реинтегрировать Приднестровье до присоединения к ЕС

Президент Молдавии Майя Санду заявила о желании страны реинтегрировать Приднестровье до присоединения к Европейскому союзу (ЕС). Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы хотим иметь возможность реинтегрировать страну мирным путем, прежде чем вступить в ЕС. Власти теперь стремились в первую очередь к сохранению мира, именно это мы и продолжим делать», — сказала лидер Молдавии.

По ее словам, таким образом власти не хотят допустить дестабилизации, которая могла бы создать угрозу безопасности республике. Санду отметила, что власти делают все возможное для помощи жителям левобережья. В ходе евроинтеграции Молдавии руководство страны намерено учитывать интересы Приднестровья, уточнила она.

