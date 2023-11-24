Названо условие для принятия Молдавия и Грузии в ЕС

«Известия»: дипломат Стано допустил принятие Молдавии и Грузии в ЕС по частям

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что организация допускает возможность принятия Молдавии и Грузии в свой состав по частям — то есть, без Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии, суверенитет которых Брюссель не признает. Его слова приводят «Известия».

Дипломат подчеркнул, что будущее Грузии и Молдавии в составе Европы не может оказаться в заложниках конфликтов. По его словам, этот тезис подтвердили на самом высоком политическом уровне Евросоюза. «Мы продолжаем твердо поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии и Молдавии», — отметил он.

8 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. В ЕК дали эту рекомендацию, оценив прогресс в выполнении странами поставленных задач по реформам. От Украины требуют продолжать бороться с коррупцией, а также защищать права национальных меньшинств.