Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:15, 24 ноября 2023Мир

Названо условие для принятия Молдавия и Грузии в ЕС

«Известия»: дипломат Стано допустил принятие Молдавии и Грузии в ЕС по частям

Фото: Yves Herman / Reuters

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что организация допускает возможность принятия Молдавии и Грузии в свой состав по частям — то есть, без Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии, суверенитет которых Брюссель не признает. Его слова приводят «Известия».

Дипломат подчеркнул, что будущее Грузии и Молдавии в составе Европы не может оказаться в заложниках конфликтов. По его словам, этот тезис подтвердили на самом высоком политическом уровне Евросоюза. «Мы продолжаем твердо поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии и Молдавии», — отметил он.

Материалы по теме:
В Германии планировали убить канцлера Олафа Шольца. Кто стоит за попыткой госпереворота и почему их план провалился?
В Германии планировали убить канцлера Олафа Шольца.Кто стоит за попыткой госпереворота и почему их план провалился?
15 декабря 2022
«Евросоюзу будет тяжело» Германия призывает расширить и реформировать ЕС. К чему это приведет?
«Евросоюзу будет тяжело»Германия призывает расширить и реформировать ЕС. К чему это приведет?
19 декабря 2022
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы. Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы.Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
18 января 2023

8 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. В ЕК дали эту рекомендацию, оценив прогресс в выполнении странами поставленных задач по реформам. От Украины требуют продолжать бороться с коррупцией, а также защищать права национальных меньшинств.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Километровые пробки и попытка прорваться. Финляндия почти целиком закрыла границу с Россией. Что там происходит?

      Названо условие для принятия Молдавия и Грузии в ЕС

      Большинство американцев поддержали прекращение огня на Украине

      Путин разрешил российским компаниям выкупить акции «Русского угля»

      Популярная актриса в прозрачном купальнике рассказала об отказе от алкоголя

      В центре Дублина начались протесты после нападения на детей вблизи школы

      Новая группа эвакуированных из Газы вернулась в Россию

      Ливия выступила против создания иностранных военных баз в стране

      В Хельсинки заявили о регулярно несущих цветы к сожженному танку Т-72 россиянах

      Apple создаст новый способ защиты iPhone

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости