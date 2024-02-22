Молдавия отреагировала на заявления о стремлении Тирасполя войти в состав России

Власти Молдавии: нет оснований считать, что Тирасполь попросится в состав России

В настоящий момент нет оснований считать, что Тирасполь обратится к Москве с просьбой присоединить Приднестровье к России в ходе съезда депутатов 28 февраля. Так на заявления о стремлении региона войти в состав России отреагировало Бюро по политике реинтеграции Молдавии, передает портал Deschide.md.

«Мы убеждены, что Тирасполь осознает последствия, которые он принимает на себя в случае неразумных шагов», — цитируется в публикации пресс-релиз ведомства.

В Кишиневе подчеркнули, что, по имеющейся информации, в настоящий момент власти Приднестровья опасаются ухудшать ситуацию в регионе.

Ранее о намерении Тирасполя попросить Москву присоединить непризнанное государство к России заявил местный оппозиционер Геннадий Чорба. По его словам, с такой просьбой депутаты могут обратиться к президенту России Владимиру Путину за день до его выступления с посланием Федеральному собранию.