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20:20, 22 февраля 2024Бывший СССР

Молдавия отреагировала на заявления о стремлении Тирасполя войти в состав России

Власти Молдавии: нет оснований считать, что Тирасполь попросится в состав России

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

В настоящий момент нет оснований считать, что Тирасполь обратится к Москве с просьбой присоединить Приднестровье к России в ходе съезда депутатов 28 февраля. Так на заявления о стремлении региона войти в состав России отреагировало Бюро по политике реинтеграции Молдавии, передает портал Deschide.md.

«Мы убеждены, что Тирасполь осознает последствия, которые он принимает на себя в случае неразумных шагов», — цитируется в публикации пресс-релиз ведомства.

В Кишиневе подчеркнули, что, по имеющейся информации, в настоящий момент власти Приднестровья опасаются ухудшать ситуацию в регионе.

Ранее о намерении Тирасполя попросить Москву присоединить непризнанное государство к России заявил местный оппозиционер Геннадий Чорба. По его словам, с такой просьбой депутаты могут обратиться к президенту России Владимиру Путину за день до его выступления с посланием Федеральному собранию.

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      Глеб Палехов
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