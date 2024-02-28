В России вспомнили пророчество Жириновского о ситуации в Приднестровье

В сети нашли предсказание Жириновского об ответе России на угрозу Приднестровью

В России нашли пророчество известного российского политика и сооснователя партии ЛДПР Владимира Жириновского о ситуации в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Видео со словами политика опубликовано в Telegram-канале «Пул N3», связанном с журналистами кремлевского пула.

Как заявлял на видео Жириновский, ответ России на попытку Запада обострять ситуацию в регионе будет жестким.

«Наш (России) ответ будет жесткий! Надо заранее им сказать, что вы кровью умоетесь и не успеете добежать до кишиневского аэропорта. И никто вас не защитит. Мы всех вас достанем», — предрекал политик.

Как сообщалось ранее, в непризнанной ПМР подготовили обращение к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии. В документе отмечается, что сложившаяся критическая ситуация требует срочного международного вмешательства.

Пользователи сети регулярно находят заявления политика, которые оказывались пророческими. Так, ранее было обнаружено заявление, в котором Жириновский предсказал масштабный конфликт на Ближнем Востоке. Политику удалось предсказать и собственную судьбу.