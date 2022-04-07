Сбылось пророчество Жириновского о собственных похоронах

Похороны Жириновского пройдут 8 апреля на Новодевичьем кладбище

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский будет похоронен в пятницу, 8 апреля, на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

В 2014 году политик описал процесс своих похорон, сказав, что прощание с ним пройдет в Колонном зале Дома Союзов, а захоронят его на Новодевичьем кладбище.

Ранее появилась информация, что лидер ЛДПР будет похоронен на Троекуровском кладбище вместе со своими родственниками.

О его смерти в среду, 6 апреля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Политик скончался после продолжительной болезни. Его отпевание пройдет утром 8 апреля в Храме Христа Спасителя. Проведет церемонию лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.