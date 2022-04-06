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Стало известно место прощания с Жириновским

Прощание с лидером ЛДПР Жириновским пройдет в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским пройдет в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Он добавил, что похороны политика пройдут на Троекуровском кладбище.

Ранее Жириновский уже предсказывал, что прощание пройдет именно в Колонном зале. «Я думаю, тысячи, тысячи людей приедут со всей страны. Потом везут на Новодевичье кладбище», — говорил он в 2014 году.

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Днем 6 апреля о смерти Жириновского сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты почтили политика минутой молчания.

Свои соболезнования в связи со смертью политика также выразил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что лидер ЛДПР сделал многое для отечественного законодательства и развития российского парламентаризма.

В начале февраля Жириновский был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Болезнь развилась на фоне коронавируса. В марте стало известно, что у политика наступил септический шок и отказало легкое.

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Константин Лысяков
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