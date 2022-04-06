Жириновский в 2014 году описал сценарий своих похорон с перезахоронением Ельцина

Лидер ЛДПР Жириновский в 2014 году описал сценарий собственных похорон

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, о смерти которого в среду, 6 апреля, объявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, в 2014 году в эфире «Говорит Москва» описывал сценарий собственных похорон. По его словам, попрощаться с ним приедут тысячи людей со всей страны.

«Колонный зал, там будет прощание. Я думаю, тысячи, тысячи людей приедут со всей страны. Потом везут на Новодевичье кладбище. Там, где могила [Бориса] Ельцина, Ельцина уберем на федеральное кладбище, а я на Новодевичьем лягу», — рассказывал Жириновский. Он также предполагал, что во всех ресторанах страны проведут поминки за счет олигархов, чтобы «могли сесть за стол несколько миллионов человек».

Кроме того, политик призывал убрать все захоронения с территории Красной площади. Он считал, что все могилы нужно перенести на федеральное кладбище в Мытищах, в том числе там похоронить и Ленина.

Лидер ЛДПР скончался после продолжительной болезни, ему было 75 лет. В начале февраля Жириновского госпитализировали с симптомами коронавируса. Позже появилась информация, что у него произошел септический шок, а также отказало одно легкое. По информации источников, состояние политика резко ухудшилось неделю назад.