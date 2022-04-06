Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер после тяжелой болезни на 76-м году жизни

После тяжелой и продолжительной болезни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом в среду, 6 апреля, в своем Telegram-канале сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир и многое предвидел Вячеслав Володин

По словам Володина, личность основателя ЛДПР настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России.

В ЛДПР подтвердили смерть Жириновского

В партии, основателем и бессменным лидером которой был Жириновский, его кончину назвали ударом для всех сторонников политика, а также для российской армии и всей страны.

«Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале ЛДПР.

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского

Президент России Владимир Путин назвал Жириновского «опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом», который многое сделал для становления и становления российского парламентаризма и развития законодательства страны.

«Всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России», — говорится в телеграмме президента, текст которой приводится на сайте Кремля.

Глава государства также отметил, что Жириновский искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач.

Депутаты Госдумы почтили Жириновского минутой молчания

Депутаты Государственной Думы в ходе пленарного заседания 6 апреля почтили минутой молчания память скончавшегося лидера ЛДПР.

После объявления о смерти политика спикер Госдумы Вячеслав Володин из уважения к памяти умершего Владимира Жириновского встал с кресла, после чего его примеру последовали все находившиеся в зале парламентарии.

Лидер ЛДПР скончался после продолжительной болезни, ему было 75 лет

Политика госпитализировали с симптомами коронавируса в начале февраля его. В марте появилась информация, что у него произошел септический шок, а также отказало одно легкое.

Первые сообщения о смерти Жириновского появились 25 марта, однако они были опровергнуты Вячеславом Володиным, пресс-службой ЛДПР и Минздравом.

По информации источников «Ъ», состояние Жириновского резко ухудшилось неделю назад. На фоне перенесенного коронавируса и диабета начался обширный сепсис, отказали оба легких. Политик был подключен к аппарату, который поддерживал его жизнь. В понедельник врачи вызвали в больницу его близких, чтобы они могли попрощаться, поскольку, как отмечается, аппарат уже не справлялся, и Жириновский мог умереть в любую минуту.

Жириновский почти точно предсказал дату начала спецоперации России на Украине за два месяца до ее начала

Во время декабрьского выступления в Госдуме лидер ЛДПР, обращаясь к оппонентам России, не раскрывая подробностей, предупредил о некоем событии, которое должно произойти 22 февраля 2022 года.

«Вы почувствуете в четыре часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 2022 год был годом мирным, но я люблю правду. (...) Это будет год не мирный. Это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной», — заявил он тогда.

На то выступление Жириновского обратили внимание после того, как 21 февраля президент России Владимир Путин признал Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине.