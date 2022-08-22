Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Академик РАН назвал необходимым расследование смерти Жириновского после прививок

Академик РАН Нетесов назвал необходимым расследование смерти Жириновского после 8 прививок
Начало событий в новости Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Смерть привившегося восемь раз от коронавируса главы ЛДПР Владимира Жириновского необходимо расследовать. Такое мнение в эфире «Радио Россия» высказал вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов. Отрывок его выступления приводит Telegram-канал «Пул №3».

«Вот от 100 граммов водки люди не умирают. А от литра умирают! Это был явный перебор», — сказал Нетесов.

По его словам, скончавшийся политик находился в группе риска и «собрал все возможные предпосылки для смертельного исхода, которые только можно собрать»: у него был диабет, повышенный вес и проблемы с почками.

«Должно было быть специальное расследование, результаты которого должны были быть опубликованы, чтобы больше таких повторений не было. Ему толчок ковидовский нужен был небольшой — и все», — считает Нетесов.

В декабре 2021 года Владимир Жириновский сообщил, что сделал восьмую прививку от COVID-19. Несмотря на это, в начале февраля 2022 года политика госпитализировали с симптомами коронавируса.

6 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что глава ЛДПР умер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Доллар стал дороже евро
Психолог перечислила родителям признаки и причины детского алкоголизма
Тысячи материнских плат отзовут из-за риска расплавления
Москва оказалась самым дорогим российским мегаполисом по сборам в школу
Россиянин нашел тела своих детей в озере
Вора в законе Апакелу отдали под суд за криминальный титул
Восемь округов Подмосковья объявили потенциально опасными из-за лесных пожаров
Совладелец паба сделал фото под юбкой у женщины и лишился бизнеса
Глава трех крупнейших в России организаций страховщиков Юргенс ушел в отставку
Федун покинул «Спартак»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.