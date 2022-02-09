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Жириновский попал в больницу с коронавирусом после восьми прививок от COVID-19

Восемь раз вакцинированный от COVID-19 Жириновский госпитализирован с коронавирусом
Владимир Жириновский

Владимир Жириновский. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в московскую ЦКБ. По данным СМИ, политик заразился коронавирусом, у него поражено 50-75 процентов легких.

Источник ТАСС в политических кругах сообщил, что состояние политика оценивается как тяжелое.

«Владимир Вольфович госпитализирован, находится в больнице в тяжелом состоянии, —сказал он. — В Центральной клинической больнице, он там уже пару дней».

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31 января

Жириновский заявлял, что привился от коронавируса восемь раз

Политик сообщил о восьмой прививке 20 декабря 2021 года. Он заявлял, что прививаться необходимо, как только в организме понижается уровень антител.

Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило.

Владимир Жириновский

По мнению вирусолога Сергея Нетесова, постоянные прививки могут быть губительны для здоровья Жириновского. Он предупредил, что никому не стоит действовать так же, как лидер ЛДПР.

Российский врач-иммунолог Владимир Болибок, комментируя сообщения о госпитализации Жириновского, отметил, что вряд ли причиной стала частота вакцинации.

«Я не думаю, что проблема в том, что он много прививок сделал. Скорее всего это просто либо случайность, либо сделал столько прививок, что чувствовал себя уверенно и куда-то в опасную ситуацию влез», — сказал он «Ленте.ру».

В ЛДПР говорят, что глава партии здоров

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов назвал «Ленте.ру» появившуюся в СМИ информацию сплетнями и слухами.

Госпитализацию политика опровергли и в пресс-службе ЛДПР. Там заявили «Ленте.ру», что Жириновский хорошо себя чувствует и продолжает работать.

Однако после появления в СМИ информации о поражении легких, в пресс-службе перестали брать трубку.

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Майя Гавашели
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