Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал восьмую прививку от коронавируса. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

«Я не увлекаюсь. Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило», — заявил он. Политик предположил, что он может оказаться единственным, кто сделал столько уколов за полтора года.

Жириновский высказал уверенность, что делать повторную прививку необходимо, как только в организме снижается уровень антител. «Максимальный срок — шесть месяцев. Лучше четыре. У меня получается два», — объяснил он.

15 декабря Жириновский сообщил, что сделал седьмую прививку от коронавируса. В этот раз он решил вакцинироваться препаратом «КовиВак».

Позднее профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал «Ленте.ру», что столько прививок с сентября 2020 года могут оказаться излишними, если не опасными для здоровья. «Не очень понимаю, для чего нужны такие излишества. Даже сильно перестраховывающиеся западные медицинские инстанции ставят в качестве оптимального срока полгода. То есть за те полтора года, что у нас есть вакцина, стоило бы сделать не более трех уколов», — сказал эксперт.