Председатель ЛДПР Владимир Жириновский сделал седьмую прививку от коронавируса. Об этом парламентарий сообщил в Telegram.

Жириновский показал на видео сам процесс вакцинации. Он отметил, что в этот раз привился вакциной «КовиВак». Ранее парламентарий признавался, что за полтора года, начиная с сентября 2020-го, сделал шесть прививок от COVID-19. Первые три прививки были вакцины «Спутник V». Затем Жириновский вакцинировался тремя дозами другой российской вакцины от коронавируса — «ЭпиВак».

Лидер ЛДПР выразил сожаление о том, что «половина населения России пока не созрела, чтобы вакцинироваться». По его мнению, чем дольше люди будут сопротивляться вакцинации, тем дольше будет продолжаться пандемия.

«Значит пандемия будет продолжаться, люди будут дальше заражаться и болеть, а размер города мертвых, к сожалению, будет расти. Сначала он может увеличиться до масштабов Саратова или Тюмени, а потом и перешагнуть в разряд миллионников, как Волгоград, Уфа или Самара. Ну а дальше лучше и не загадывать», — написал политик.

14 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета в стране составляет 56,1 процента. На 15 декабря общее число зараженных с начала пандемии в стране составляет 10 103 160 человек.