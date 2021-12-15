В России выявили 28 363 случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 28 363 новых случая COVID-19. Общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 10 103 160. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в среду, 15 декабря.

28 363 новых случая COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране выявили 28 343 заражений.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Москве (2459), Санкт-Петербурге (2055) и в Московской области (1739). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (7 случаев), Ненецком автономном округе (9 случаев) и в Республике Калмыкия (16 случаев).

За сутки скончались 1 142 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 292 891 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 35 633, общий — 8 839 633.

По данным оперштаба на 10 декабря, уровень коллективного иммунитета в России достиг 55,7 процента. Полностью привито 67 260 355 россиян.