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В России выявили 28 343 новых случая коронавируса

Оперштаб: в России за последние сутки выявили 28 343 новых случая COVID-19

Фото: Roman Yarovitcyn / AP

За минувшие сутки в России выявили 28 343 новых случая COVID-19. Общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 10 074 797. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией во вторник, 14 декабря.

28 343
новых случая COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге (1989), Москве (1976) и в Московской области (1945). Меньше всего — в Республике Калмыкия (15 случаев), Ненецком автономном округе (10 случаев) и в Чукотском автономном округе (3 случая).

За сутки скончались 1 145 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 291 749 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 34 084, общий — 8 804 000.

По данным на 10 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 55,7 процента. Двумя компонентами вакцины привиты 67 260 355 россиян.

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Анна Филипенко
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