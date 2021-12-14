Голикова назвала уровень коллективного иммунитета в России

Коллективный иммунитет в России составляет 56,1 процента. Такие данные назвала вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с членами правительства страны, трансляция которого доступна на YouTube-канале «Россия 24».

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, 10 декабря коллективный иммунитет составлял 55,7 процента. Таким образом, его уровень вырос на 0,4 процента за четыре дня.

Кроме того, она отметила, что в России приняли своевременные меры по пресечению распространения нового штамма коронавируса омикрон, изолировав граждан, которые возвращались из некоторых зарубежных стран.

За минувшие сутки в России выявили 8 343 новых случая COVID-19. Так, общее число зараженных с начала пандемии в стране достигло 10 074 797.